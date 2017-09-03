«Чеховские медведи» завоевали Суперкубок России по гандболу

Мужской гандбольный клуб «Чеховские медведи» в стартовом матче сезона-2017/18 одержал победу над краснодарским СКИФом со счётом 33:24 и стал четырёхкратным обладателем Суперкубка России. Матч походил в Краснодаре.

5 раз в составе победителей отличился Игорь Карлов, по 4 мяча забили Дмитрий Санталов, Максим Куретков, Александр Котов и Денис Васильев. В составе СКИФа по 5 голов записали на свой счёт Валентин Воробьёв и Никита Степанов.

По итогам прошлого сезона «Чеховские медведи» в 16-й раз выиграли чемпионат России, а СКИФ завоевал Кубок России.

Гандбол. Мужчины. Суперкубок России. Краснодар

СКИФ (Краснодар) — «Чеховские медведи» — 24:33 (13:19).