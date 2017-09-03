Сборная Япония выиграла турнир смешанных команд на ЧМ по дзюдо

Победой сборной Японии в турнире смешанных команд завершился в Будапеште (Венгрия) чемпионат мира по дзюдо. В финале японцы разгромили бразильцев со счётом 6:0 и завоевали золотые медали. Бронзовыми призёрами стали дзюдоисты Южной Кореи и Франции.

Сборная России заняла пятое место. В полуфинале российские спортсмены уступили бразильцам со счётом 2:4, а в малом финале за бронзовые медали — французам со счётом 1:5.

Дзюдо. Чемпионат мира. Будапешт, Венгрия

Смешанные команды

1. Япония.

2. Бразилия.

3. Франция и Южная Корея.

5. Россия.