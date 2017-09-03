На Кубке мира по шахматам сыграны первые партии первого круга

3 сентября на Кубке мира были сыграны первые партии первого круга. В числе выигравших россияне Владимир Крамник, Александр Грищук, Петр Свидлер, Эрнесто Инаркиев, Алексей Дреев, Максим Матлаков, Евгений Наер и Владислав Артемьев.

Сергей Карякин, Ян Непомнящий, Александр Мотылев, Даниил Дубов, Никита Витюгов, Борис Грачев, Дмитрий Андрейкин, Алексей Гоганов, Михаил Антипов, Евгений Томашевский сыграли вничью.

Из неожиданностей отметим, что Владимир Федосеев уступил Бакальяо Алонсо, Александр Лендерман выиграл у Павла Эльянова, а Гонсалес Видаль нанёс поражение Пентале Харикришне.

4 сентября на Кубке мира будут сыграны ответные партии первого круга.