175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

На Кубке мира по шахматам сыграны первые партии первого круга

3 сентября 2017, воскресенье. 20:47 Другие

3 сентября на Кубке мира были сыграны первые партии первого круга. В числе выигравших россияне Владимир Крамник, Александр Грищук, Петр Свидлер, Эрнесто Инаркиев, Алексей Дреев, Максим Матлаков, Евгений Наер и Владислав Артемьев.

Сергей Карякин, Ян Непомнящий, Александр Мотылев, Даниил Дубов, Никита Витюгов, Борис Грачев, Дмитрий Андрейкин, Алексей Гоганов, Михаил Антипов, Евгений Томашевский сыграли вничью.

Из неожиданностей отметим, что Владимир Федосеев уступил Бакальяо Алонсо, Александр Лендерман выиграл у Павла Эльянова, а Гонсалес Видаль нанёс поражение Пентале Харикришне.

4 сентября на Кубке мира будут сыграны ответные партии первого круга.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сергей Карякин — Шахматы
Новости. Другие
3 сентября 2017, воскресенье
21:39 Ефимова: на ВЭФ еду, как на разведку перед Олимпиадой-2020
20:47 На Кубке мира по шахматам сыграны первые партии первого круга
20:25 Максимов: опытной игрок на площадке должен не говорить, как играть, а показывать
20:10 Сборная России по дзюдо — 10-я в общекомандном медальном зачёте ЧМ
19:46 Сборная Японии выиграла турнир смешанных команд на ЧМ по дзюдо
19:18 «Тюмень» одержала вторую победу над «Ухтой» на старте ЧР по мини-футболу
19:02 Закарин стал 2-м на 15-м этапе «Вуэльты Испании» и 3-м в общем зачёте
18:42 Реска победил в трапе на ЧМ по стендовой стрельбе в Подмосковье
18:09 «Чеховские медведи» завоевали Суперкубок России по гандболу
18:05 Сборная России по дзюдо проиграла Франции в борьбе за бронзовые медали ЧМ
17:48 Российская женская восьмёрка победила на ЧЕ по академической гребле U23
17:46 Пятиборцы Лесун и Губайдуллина выиграли Кубок Кремля
17:24 Сборная России выиграла ЧМ по художественной гимнастике в командном зачёте
16:55 Российские гимнастки выиграли золото ЧМ в упражнениях с 3 мячами и 2 скакалками
16:39 Россияне стали пятыми в командных соревнованиях в трапе на ЧМ по стрельбе
16:16 Российские гимнастки завоевали серебро ЧМ в упражнениях с пятью обручами
15:56 Сборная РФ уступила бразильцам в полуфинале командного турнира на ЧМ по дзюдо
15:34 «Синара» и «Прогресс» одержали вторые победы на старте ЧР по мини-футболу
15:02 Российские ватерполистки проиграли голландкам на старте юниорского ЧМ в Греции
14:33 Перова завоевала серебро в финале Кубка мира по стрельбе из лука
14:23 Мутко: сложно ожидать улучшения в ситуации с ПКР, пока Крэйвен — глава МПК
14:11 Россияне вышли в полуфинал командного турнира на чемпионате мира по дзюдо
14:07 Мутко: назначение гендира РУСАДА — это последний шаг, который нужно было сделать
14:05 Байдарочницы Александрова, Лобова, Костромитина, Ковнир выиграли ЧР на 1000 м
13:34 Перова поборется за золото финала Кубка мира по стрельбе из лука в Риме
13:32 МФК «Газпром-Югра» одолел КПРФ во втором матче первого тура Суперлиги
12:53 Сборная России вышла в четвертьфинал командного турнира на ЧМ по дзюдо
12:22 Сборная России победила кубинцев на старте командного турнира на ЧМ по дзюдо
12:11 Фёдорова преодолела квалификацию первого этапа КМ по сноуборду в слоуп-стайле
11:27 Хайбулаев: ничего страшного в том, что у нас нет золота на ЧМ по дзюдо
10:53 Денисов: я удовлетворён, хотя мог стать чемпионом мира, я это точно знаю
10:17 Близнюк: мы счастливы, но уже сошли с пьедестала, надо всё начинать с начала
09:45 Российские паралимпийцы выиграли золото и серебро в 3-й день ЧМ по велоспорту
09:28 VIS Sailing Team стала восьмой на ЧМ по парусному спорту в классе SB20
09:27 МФК «Спартак» проиграл КПРФ-2 в контрольном матче
00:10 Винер-Усманова: здорово справились, по-умному, нет никаких претензий
2 сентября 2017, суббота
22:40 В допинг-пробе американского велогонщика найдено 7 запрещённых веществ
22:02 Сборная РФ выиграла ЧМ по художественной гимнастике в многоборье среди групп
21:51 Фигуристка Тараканова выиграла этап юниорского Гран-при в Зальцбурге
20:39 Француз Ринер стал 10-кратным чемпионом мира по дзюдо
20:24 Киселёва: через 5 лет микст-дуэты будет невероятно интересно смотреть
19:31 «Тюмень» в гостях обыграла «Ухту» в первом матче стартового тура Суперлиги
19:17 Китаянка Ю Сон выиграла чемпионат мира по дзюдо в категории свыше 78 кг
19:10 Майка выиграл 14-й этап «Вуэльты Испании», Закарин — пятый
18:38 Росси стала чемпионкой мира по стендовой стрельбе
Все новости RSS
Партнерский контент