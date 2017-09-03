Ефимова: на ВЭФ еду, как на разведку перед Олимпиадой-2020

Трёхкратный призёр Олимпийских игр, пятикратная чемпионка мира Юлия Ефимова на своей странице в «Фейсбук» рассказала о предстоящем визите на Восточный экономический форум, который пройдёт 6-7 сентября во Владивостоке.

«Самая важная задача – познакомиться с возможностью организовать подготовку на Дальнем Востоке к летним Олимпийским играм 2020 года, которые пройдут в Токио. Можно сказать, на ВЭФ едем – как на разведку перед Олимпиадой-2020.

Главная цель нашей профессиональной команды – успешное выступление в Токио-2020. Я сама осталась в спорте только потому, что не выиграла золотую олимпийскую медаль. Уверена, что другие участники нашей команды смогут спрогрессировать до медалей Игр. Мы уже с прошлого года отрабатываем все возможные варианты подводки к Токио, изучаем нюансы акклиматизации. Например, в этом году перед ноябрьским этапом Кубка мира в Токио планируем провести два двухнедельных сбора – сначала в Индонезии, а затем непосредственно в Токио.

Насколько мы изучили вопрос, главная проблема – отсутствие необходимой инфраструктуры для проведения сборов по плаванию, качественной и современной. Речь даже не столько о подготовке Юлии Ефимовой и Efimova Team к одной Олимпиаде. Во-первых, не стоит забывать, что предолимпийский чемпионат мира по водным видам спорта в 2019 году пройдёт в Южной Корее, а послеолимпийский в 2021 году – в Японии. А во-вторых и в-главных, появление даже одного современного плавательного комплекса во Владивостоке или Хабаровске даст огромный толчок развитию нашего любимого вида спорта на Дальней Востоке.

Очень надеюсь, что на Форуме нам удастся познакомиться с руководителями дальневосточных регионов, крупных компаний, которые там работают – и заинтересовать их нашим видом спорта», — написала Ефимова.