«Сибиряк» победил «Автодор» в стартовом матче ЧР по мини-футболу

Новосибирский «Сибиряк» на выезде победил смоленский «Автодор» в первом матче первого тура Суперлиги чемпионата России по мини-футболу со счётом 4:3.

В составе «Автодора» дубль оформил Евгений Мурашов. У «Сибиряка» отличились Павел Соколов, Руслан Кудзиев и Дарлан. Оба соперника отметились автоголами.

Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига

Первый тур. Первый матч

«Автодор» (Смоленск) – «Сибиряк» (Новосибирск) – 3:4 (1:1).

Голы: Мурашов, 12, 45, Кудзиев, 48 (а/г) – Соколов, 24, Кудзиев, 34, Дарлан, 34, Нугуманов, 38 (а/г).