Ахмадеев и Королёва выиграли ЧР по полумарафону

Ринас Ахмадеев и Марина Королёва одержали победы в чемпионате России по полумарафону, который прошёл в Ярославле, сообщает Rusathletics.com.

Ахмадеев выиграл масштабный забег с лучшим результатом российского сезона – 1 час 3 минуты 25 секунд. Серебряным призером, как и в прошлом году, стал Артём Аплачкин — 1:03.55. Замкнул призовую тройку Андрей Минжулин — 1:05.17.

Королёва победила с результатом 1:15.13. Второй финишный створ пересекла Оксана Фашенко — 1:15.39, на третью ступень пьедестала поднялась Наталья Тарасова — 1:15.35.