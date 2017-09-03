Закарин: я выбрал идеальный момент для атаки на 15-м этапе «Вуэльты»

Российский велогонщик команды Katusha-Alpecin Ильнур Закарин прокомментировал итоги 15-го этапа веломногодневки «Вуэльта Испании», на котором он стал вторым, что позволило россиянину подняться на третье место в общем зачёте.

«Я счастлив и чувствую себя хорошо, но очень устал. Поздняя атака была лучшим, что можно было сделать. Ранее не было смысла атаковать из-за встречного ветра. На мой взгляд, я выбрал идеальный момент для атаки. Я знал этот подъём и осознавал, насколько опасной может быть высота. Моё решение дало результат.

Теперь я на третьем месте в общем зачёте. Конечно, я постараюсь сохранить эту позицию до финиша «Вуэльты». На третьей неделе я обычно чувствую себя ещё лучше, но нас ждут трудные этапы. Третья неделя может многое изменить, и я буду рад, если останусь третьим в общем зачёте после гонки с раздельным стартом во вторник", — приводит слова Закарина официальный сайт команды.