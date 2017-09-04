Конов: над приглашением МФК «Спартак» я долго не раздумывал

Нападающий Максим Конов прокомментировал свой переход в московский мини-футбольный клуб «Спартак» на правах аренды и рассказал об адаптации в команде. В прошлом сезоне в составе «Тюмени» Конов провёл 16 матчей и забил четыре гола.

«В начале августа получил приглашение от «Спартака», над которым долго не раздумывал. Я уже выступал за красно-белых несколько лет назад, прекрасно знаком с руководством клуба и многими игроками. Главный тренер команды Андрей Константинович Цуканов являлся моим наставником ещё в дублирующем составе «Газпрома-Югра», так что его требования мне хорошо известны. Цуканов по своей натуре тренер-максималист и всегда ставит во главу угла командную дисциплину.

Я буду выступать на позиции столба. В схожей манере я играл и в «Газпроме», и в «Тюмени», поэтому логично, что и в «Спартаке» Андрей Константинович видит меня именно там.

Хочу добиться самых высоких целей вместе с командой и добиться победы в Высшей лиге, а личные амбиции для меня всегда находятся на втором плане. Я пока ещё не до конца адаптировался, вследствие чего сыграл далеко не на своём максимуме. Время до старта сезона ещё есть, так что буду стараться прибавлять от игры к иге», — цитирует Конова официальный сайт клуба.