Шонка выиграл этап чемпионата мира по авиагонкам Red Bull Air Race в Порту

Чешский пилот Мартин Шонка во второй раз в карьере выиграл гонку Red Bull Air Race, став победителем этапа в Порту (Португалия) с результатом 1.07,229 секунды. Он стал лидером общего зачёта за два старта до окончания сезона.

Второе место на соревнованиях в Порту занял канадец Пит Маклауд, третьим стал австралиец Мэтт Холл.

«В трёх последних гонках мы получали штрафы, а теперь, видимо, пришла пора снова летать и снова бороться за победу. И в итоге мы победили, чему я безмерно рад. Конечно же, мы хотим стать чемпионами, но и другие пилоты быстро летают, а впереди ещё две гонки, и можно выиграть ещё много очков. Так что ничего пока не решено, придётся дождаться конца сезона», — сказал Шонка.

Следующий этап Red Bull Air Race пройдёт 16–17 сентября на автодроме Лаузицринг в Германии.

Общий зачёт после шести этапов

1. Мартин Шонка (Чехия) — 54 очка.

2. Пит Маклауд (Канада) — 50.

3. Кирби Чемблисс (США) — 47.