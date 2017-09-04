Карлов: в Краснодаре всё было хорошо, но в Чехове на порядок лучше

Разыгрывающий гандбольного клуба «Чеховские медведи» Игорь Карлов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину поделился впечатлениями от игры со своей бывшей командой — краснодарским СКИФом — в Суперкубке России. «Чеховские медведи» победили со счётом 33:24, а Карлов стал самым результативным игроком встречи в составе своей команды, отметившись пятью мячами.

«Непривычно очень. Но играть надо, и надо побеждать, тем более матч сразу за трофей. Конечно, с бывшими партнёрами пообщались. Очень тепло поговорили. Мы же остались друзьями, в плане личных отношений ничего не изменилось.

Игра получилась такой… Не слишком напряжённой. Не было моментов, когда бы мы шли мяч в мяч, когда каждый гол становится решающим. А в такой ситуации особо и радоваться нечему.

В Краснодаре всё было хорошо, но в Чехове на порядок лучше. Даже предсезонные турниры. «Медведи» ездят на международные матчи, получают приглашения от клубов, недавно вот во Франции хороший турнир играли, где участвовали команды из Лиги чемпионов. У других российских клубов нет такого статуса», — сказал Карлов.

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