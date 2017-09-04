Фёдорова стала восьмой в слоупстайле на первом этапе Кубка мира в Кардроне

В Кардроне (Новая Зеландия) проходит первый этап Кубка мира по сноуборду. В слоупстайле победы одержали норвежец Маркус Кливленд и американка Джейми Андерсон.
Кливлен продемонстрировал результат 85,58 балла. Второе место занял канадец Дарси Шарп (85,33), третьим стал новозеландец Карлос Гарсия Найт (84,58).
Андерсон победила с результатом 85,78 балла. Второй стала японка Мияби Оницука (79,96), третьей — новозеландка Зои Садовски Синнотт (74,76). Россиянка Софья Фёдорова заняла восьмое место (34,45).