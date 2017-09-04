Гамба: у нас не было задачи обязательно выиграть золото на ЧМ по дзюдо

Генеральный менеджер сборной России по дзюдо Эцио Гамба оценил выступление россиян на чемпионате мира в Будапеште. Российские спортсмены завоевали одну серебряную и три бронзовые медали, а в командном турнире стали четвёртыми.

«Сборная России показала хороший результат на чемпионате мира в Будапеште, мы можем быть довольны. 1 января 2016 года я расписал планы на 2017, 2018 и 2019 годы. Мы не ставили задачи на чемпионате мира обязательно завоевать золото. Мы намечали в турнире мужчин выиграть одно серебро и одну бронзу, а взяли одно серебро и две бронзы. А девушки завоевали одну бронзу и заняли одно пятое место, как мы и планировали. Подготовка к Олимпийским играм в Токио у нас идёт по плану», — цитирует Гамбу «Р-Спорт».