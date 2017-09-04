Саранцев и Павлова победили на чемпионате России по многоборьям в Адлере

Евгений Саранцев и Мария Павлова победили в десятиборье и семиборье соответственно на чемпионате России по многоборьям в Адлере.

Саранцев стал лучшим в прыжках в высоту (2,01), прыжках с шестом (4,90), метании копья (63,03) и беге на 1500 м (4.33,91) и в сумме набрал 8010 очков. Второе место занял Сергей Тимшин (7736), третье — Алексей Черкасов (7616).

Павлова победила в шести видах программы и в сумме набрала 5895 баллов. Второе место заняла Кристина Королёва (5574), третье — Елена Ермолина (5348).