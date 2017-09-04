Шипулин: обсудили с Гербуловым, что мне нужно изменить подход к огневому рубежу

Олимпийский чемпион российский биатлонист Антон Шипулин поделился впечатлениями от тренировок в Тюмени и рассказал о планах изменить подход к огневому рубежу.

«Я хотел, чтобы моя жена и сын приехали на этот сбор. Но не получилось. Свободное время провожу здесь с родителями и сестрой. Отмечу, что присутствие близких нас никак не расслабляет. Мы очень собранны в это межсезонье и всё делаем в меру. На первом месте – тренировки. И уже вечером, если есть силы, общение с близкими.



Конечно, приятно работать на родной земле, где я родился и вырос. Отличная обстановка, шикарные условия. Правда, говорят, погода скоро станет дождливой. Но мы с этим справимся, никаких проблем.



У нас всегда одинаково серьёзно внимание уделяется и стрельбе, и скоростной работе. Просто наставники сейчас немного меняют тренировочный процесс под те задачи, которые мы на данном этапе преследуем. Пытаемся исправить ошибки, внедряем новые схемы. Уже обговорили с Гербуловым, что нужно немного изменить подход к огневому рубежу, делать это быстрее. На летнем чемпионате России хочется стрелять уже лучше», – цитирует Шипулина «Тюменская арена».