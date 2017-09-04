Велогонщик Сиваков: в следующем году я получу французский паспорт

Российский велогонщик Павел Сиваков сообщил, что в 2018 году получит французский паспорт, но пока не решил, какую страну будет представлять на международных соревнованиях. Ранее победитель молодёжной веломногодневки «Джиро д'Италия» подписал контракт с британской командой Sky.

«В следующем году я стану французом. Не знаю, в майке какой страны я буду выступать на чемпионате мира – России или Франции, но точно получу французский паспорт в следующем году. Пожалуй, я чувствую себя больше французом, чем русским, но обе страны очень близки мне», — цитирует Сивакова Cycling News.