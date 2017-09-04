Смирнов: Макларен снял обвинения в участии государства в приёме допинга в РФ

Председатель Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов сообщил, что глава независимой комиссии Всемирного антидопинового агентства Ричард Макларен снял обвинения в государственном участии в употреблении допинга в российском спорте. В 2016 году в своём докладе Макларен заявил, что в России существовала государственная система манипуляций с допинг-пробами.

«У меня была встреча с главой независимой комиссии ВАДА Ричардом Маклареном. Мы обсуждали целый ряд вопросов. В том числе Макларен сказал, что снял свои обвинения о государственном вмешательстве для покрытия российских спортсменов и манипуляций с допинг-пробами. Это очень важно для нас, если Макларен снял свои обвинения», — передаёт слова Смирнова корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.