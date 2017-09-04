Ганус: в Сочи был зафиксирован факт попытки нарушения антидопинговых правил

Генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус заявил, что работа РУСАДА будет носить реальный, а не декларативный характер, поэтому спортсменам и тренерам важно серьёзно отнестись к выполнению антидопинговых правил. В частности, Ганус рассказал о нарушениях на соревнованиях в Сочи.

«РУСАДА будет выстраивать реальную работу, а не декларативную, она направлена на реальную борьбу с допингом. Она будет построена на защиту чистых спортсменов и будет вестись во взаимодействии со спортивными комитетами, спортивными федерациями, в эту работу мы вовлекаем все спортивные организации Российской Федерации. Но, к сожалению, последние факты, когда наши инспекторы проводили забор проб, показывают, что далеко не все наши спортсмены и тренеры услышали и поняли ту проблематику и остроту момента, когда российские спортсмены и федерации отстранены от участия в международных соревнованиях. В Сочи был зафиксирован факт попытки нарушения антидопинговых правил, будет начато расследование.

Мы хотим работать системно и не только с руководством комитетов и спортивных федераций, но и со спортсменами и тренерами. Наша работа направлена на преодоление системных явлений на территории всей Российской Федерации. И мы будем защищать чистых спортсменов с той же силой, с которой будем преследовать нарушителей антидопингового законодательства", — цитирует Гануса ТАСС.