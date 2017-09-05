МФК «Спартак» приступил к подготовке к первому этапу Кубка России

Московский мини-футбольный клуб «Спартак» на базе в Кунцево приступил к подготовке к первому этапу Кубка России, сообщает официальный сайт красно-белых. Игроки выполнили упражнения, направленные на повышение уровня физической подготовки, а также поработали над улучшением командных взаимодействий.

Участие в тренировке не принимал Сергей Волошин, восстанавливающийся после травмы.

В первом этапе Кубка России «Спартак» встретится с подмосковным «Динамо» (9 сентября) и «Мосполитехом» (10 и 11 сентября).