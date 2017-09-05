Призёр ОИ по борьбе опроверг обвинения в побоях, которые выдвинула модель Тен

Серебряный призёр Олимпийских игр 2016 года армянский борец Мигран Арутюнян опроверг обвинения в побоях, которые в августе против него выдвинула модель Николь Тен.

«Всё, что вы слышите и читаете, — это полная ложь и провокация. Есть официальная отказная в возбуждении дела от правоохранительных органов. И мы нашли переписку с её подругой, в которой она просила избить её и нанести побои. Подруга ей отказала. И она написала, цитирую её слова: „Я хочу пойти на контакт и накатать заявление“.

Потом она вымогала у нас деньги. Со мной она не связывалась, да и я не хотел с ней общаться. Она у моих друзей вымогала деньги, в чем ей было отказано. И она угрожала, что испортит мне репутацию. Пусть делает всё, что решила, — посмотрим, до чего она дойдёт. Я не собираюсь в это лезть, потому что это полная ложь.

Я просто не хочу в это лезть, у меня была свадьба, у меня есть своя жизнь. И это абсолютно глупая информация. Понятно, что человек хочет заработать и пропиариться.

Правоохранительные органы во всём разобрались, и везде вынесена отказная в возбуждении уголовного дела. И всё, что было в её заявлении, не соответствует действительности. И те фотографии, на которых у неё синяки и побои, — это полная чушь. Как и то, что она говорит о какой-то беременности. Этого вообще быть не может. Я с ней никак не связан. Я надеюсь, что совсем скоро всем всё станет ясно", — цитирует Арутюняна «Р-Спорт».