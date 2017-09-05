Жуков: сейчас не нужно поднимать вопрос о допуске сборной к Олимпиаде-2018

Глава Олимпийского комитета России Александр Жуков сказал, что сейчас не время поднимать вопрос о допуске российских спортсменов к зимним Олимпийским играм 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея).

«Сейчас не нужно поднимать вопрос о допуске сборной к Олимпиаде, нужно говорить о том, что идёт восстановление нашей системы. Много событий прошло в Российском антидопинговом агентстве — назначили генерального директора, там важная инспекция будет, которая будет смотреть, всё ли нормально.

От этого будет зависеть восстановление РУСАДА, в свою очередь, от этого будет зависеть и восстановление Паралимпийского комитета России и Всероссийской федерации лёгкой атлетики, которые в своих «дорожных картах» имеют пункт о восстановлении РУСАДА. Это сейчас важно, комиссия работает, посмотрим, сейчас говорить преждевременно, будем ждать итогов работы комиссий Международного олимпийского комитета», — цитирует Жукова ТАСС.