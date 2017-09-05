Крючков: наличие близких людей на сборе в Тюмени Шипулина и Волкова не отвлекает

Тренер российских биатлонистов Алексея Волкова и Антона Шипулина Андрей Крючков рассказал о ходе подготовки подопечных на сборе в Тюмени и отметил важность участия спортсменов в чемпионате мира по летнему биатлону в Чайковском.

«Считаю, что старты на чемпионате мира по летнему биатлону придали положительных эмоций тренировочному процессу. Ведь соревнований у нас в течение летнего периода межсезонья не было. И чемпионат мира в Чайковском дал необходимый эмоциональный всплеск.

Сейчас нам нужно с более высокой интенсивностью — мышечной и вегетативной — работать на огневых рубежах. Чемпионат мира в Чайковском был для нас полезен как контрольный рубеж. К нему мы специально не подводились. И старты показали, что той интенсивности, с которой мы до него работали при стрельбе, было недостаточно.

Если мы хотим, чтобы спортсмены хорошо и качественно тренировались, им нужно создавать комфортные условия. Но ребята — профессионалы. Они правильно расставляют приоритеты. Мы ещё в мае обсуждали, куда мы возьмём семью, а на какие сборы этого делать не стоит. Я вижу по тренировкам, что в Тюмени наличие близких людей парней нисколько не отвлекает. Шипулин и Волков всё понимают правильно", – цитирует Крючкова «Тюменская арена».