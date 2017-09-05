Каноисты Коваленко, Петров, Федосенко и Пронь победили на ЧР на дистанции 500 м

Каноисты Александр Коваленко, Павел Петров, Владимир Федосенко и Артём Пронь победили на чемпионате России в Москве в заезде четвёрток на дистанции 500 м. Второе место заняли Илья Павлов, Владимир Тарнакин, Иван Матьовка и Андрей Забураев. Третьими стали Алексей Бовдурец, Олег Шуринкин, Данила Карпов и Леонид Панькин.

В соревнованиях байдарок-четвёрок на дистанции 500 м победили Кирилл Лучкин, Василий Погребан, Юрий Постригай и Иван Епишин. Вторыми стали Никита Борисенко, Михаил Тер-Давидьян, Василий Берендяев и Александр Бирюков, третьими – Владислав Литовка, Алексей Шикунов, Иван Петров и Дмитрий Буянов.