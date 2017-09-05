Проводы сборной РФ на ОИ-2018 пройдут на форуме «Россия – спортивная держава»

Торжественные проводы сборной России на зимние Олимпийские игры 2018 года состоятся в рамках форума «Россия – спортивная держава», который пройдёт 31 января – 2 февраля в Ульяновской области, сообщает пресс-релиз организаторов.

«Ульяновский форум станет особенным – мероприятие станет местом торжественных проводов спортивной сборной команды России на Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане», – говорится в сообщении.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пхёнчхане (Южная Корея) с 9 по 25 февраля 2018 года.