Полиция расследует возможный подкуп членов МОК на выборах столицы Игр-2016

Полиция Рио-де-Жанейро (Бразилия) объявила о проведении расследования возможного подкупа голосов членов Международного олимпийского комитета во время выборов столицы летней Олимпиады 2016 года, сообщает AFP. Правоохранительные органы утверждают, что, вероятно, речь идёт о международной коррупционной схеме.

5 сентября были проведены обыски в доме бывшего главы оргкомитета Олимпиады-2016 Карлоса Артура Нузмана, а также были выданы два ордера на арест.

Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро прошли с 5 по 21 августа 2016 года.