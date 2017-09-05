Россияне завоевали серебро в дубль-трапе на ЧМ по стендовой стрельбе

В Подмосковье продолжается чемпионат мира по стендовой стрельбе. В командном турнире в дубль-трапе победу одержали итальянцы. Россияне Виталий Фокеев, Артём Некрасов и Василий Мосин завоевали серебро, тройку призёров замкнули британцы.
Стендовая стрельба. Чемпионат мира. Московская область
Мужчины. Дубль-трап. Командные соревнования
1. Италия – 418.
2. Россия (Виталий Фокеев, Артём Некрасов, Василий Мосин) – 415.
3. Великобритания – 414.
Соревнования в спортивном комплексе «Лисья нора» завершатся 10 сентября.