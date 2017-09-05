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Россияне завоевали серебро в дубль-трапе на ЧМ по стендовой стрельбе

5 сентября 2017, вторник. 15:53 Другие

В Подмосковье продолжается чемпионат мира по стендовой стрельбе. В командном турнире в дубль-трапе победу одержали итальянцы. Россияне Виталий Фокеев, Артём Некрасов и Василий Мосин завоевали серебро, тройку призёров замкнули британцы.

Стендовая стрельба. Чемпионат мира. Московская область
Мужчины. Дубль-трап. Командные соревнования
1. Италия – 418.
2. Россия (Виталий Фокеев, Артём Некрасов, Василий Мосин) – 415.
3. Великобритания – 414.

Соревнования в спортивном комплексе «Лисья нора» завершатся 10 сентября.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Артём Некрасов Василий Мосин Виталий Фокеев
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5 сентября 2017, вторник
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