175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Стал известен состав сборной РФ на ЧМ по кёрлингу среди смешанных команд

5 сентября 2017, вторник. 15:58 Другие

Стал известен состав сборной России на чемпионат мира по кёрлингу среди смешанных команд, который пройдёт в Шампери (Швейцария) с 6 по 14 октября. Участие в турнире примут скип Алексей Стукальский, Мария Ермейчук, Олег Красиков и Маргарита Евдокимова, сообщает официальный сайт ФКР.

«Говоря о составе команды, которая выступит на чемпионате мира, можно заметить, что он несколько отличается от состава, выигравшего Кубок страны. Мы заменили Аиду Афанасьеву, но сделали это скорее по возрастному критерию. Претензий по содержанию игры к Аиде не было. Её заменит Маргарита Евдокимова, выигравшая серебро чемпионата страны этого года в дисциплине «микст». Маргарита хорошо проявила себя в весеннем чемпионате и заслужила место в сборной.

Таким образом, состав команды включает опытного скипа и трёх юниоров. Мария Ермейчук, которая будет выступать на третьем номере в этом году, в составе российской команды девушек завоевала золото Европейского олимпийского фестиваля. Олег Красиков, второй номер команды, входит в расширенный состав молодёжной сборной страны, имеет достижения и во взрослом кёрлинге – это бронза Кубка России среди мужских команд», — рассказал старший тренер команды Константин Задворнов.

Источник: Федерация кёрлинга России Сообщить об ошибке
Теги
Керлинг. Женщины Керлинг. Мужчины
Новости. Другие
5 сентября 2017, вторник
15:58 Стал известен состав сборной РФ на ЧМ по кёрлингу среди смешанных команд
15:53 Россияне завоевали серебро в дубль-трапе на ЧМ по стендовой стрельбе
15:31 Медведева выступит в контрольных прокатах в Сочи
14:35 Полиция расследует возможный подкуп членов МОК на выборах столицы Игр-2016
14:07 Проводы сборной РФ на ОИ-2018 пройдут на форуме «Россия – спортивная держава»
13:27 От остановки сердца умер тренер погибшего в июле борца Власко
12:24 Двукратный чемпион мира лыжник Тёнсет получил сотрясение мозга
11:00 Каноисты Коваленко, Петров, Федосенко и Пронь победили на ЧР на дистанции 500 м
10:41 Крючков: наличие близких людей на сборе в Тюмени Шипулина и Волкова не отвлекает
09:52 Жуков: сейчас не нужно поднимать вопрос о допуске сборной к Олимпиаде-2018
09:34 Призёр ОИ по борьбе опроверг обвинения в побоях, которые выдвинула модель Тен
09:23 «Русские богатыри» выиграли европейскую серию World League в классе Melges 20
09:17 МФК «Спартак» приступил к подготовке к первому этапу Кубка России
4 сентября 2017, понедельник
23:18 Ватерполистки РФ разгромили Японию в матче ЧМ U21
23:03 «Сибиряк» одержал вторую победу над «Автодором» в матче ЧР по мини-футболу
22:13 Крамник, Свидлер и Грищук вышли во 2-й круг Кубка мира по шахматам
20:34 Тягачёв: сейчас важно, чтобы Россию допустили к Олимпиаде и чемпионатам мира
19:55 Пуляев: сделаю всё, чтобы прервать традицию вторых мест на ЧМ-2018 по дзюдо
18:58 Колобков: РУСАДА разработана политика по контрактному тестированию на допинг
18:14 Барсук и Алипов — пятые среди смешанных команд на ЧМ в трапе
17:58 Путин поздравил российских «художниц» с победой в командном зачёте на ЧМ-2017
17:17 Исполком ФГР утвердил отстранение скандального тренера сборной U19
16:54 Ганус: в Сочи был зафиксирован факт попытки нарушения антидопинговых правил
16:38 Смирнов: Макларен снял обвинения в участии государства в приёме допинга в РФ
16:07 Лукин: какое решение будет принято по восстановлению ПКР, я сказать не берусь
16:06 Сиваков: пока я выступаю за Россию и буду выступать
15:34 Велогонщик Сиваков: в следующем году я получу французский паспорт
14:59 Колобков: допинг-инспектора получили разрешение на посещение закрытых городов РФ
14:33 6 сентября МПК представит решение о восстановлении членства ПКР
14:07 Два дисквалифицированных российских тяжелоатлета собираются сменить гражданство
12:54 Байдарочницы Александрова, Лобова, Костромитина, Ковнир выиграли ЧР на 200 м
12:47 Шипулин: обсудили с Гербуловым, что мне нужно изменить подход к огневому рубежу
11:56 Саранцев и Павлова победили на чемпионате России по многоборьям в Адлере
11:08 Тихонов: окажись я рядом с Шипулиным, многих ошибок мы могли бы избежать
10:55 Гамба: у нас не было задачи обязательно выиграть золото на ЧМ по дзюдо
10:10 Пудов завоевал бронзу на чемпионате мира по паравелоспорту в ЮАР
09:44 Фёдорова стала восьмой в слоупстайле на первом этапе Кубка мира в Кардроне
09:40 Карлов: в Краснодаре всё было хорошо, но в Чехове на порядок лучше
09:32 Шонка выиграл этап чемпионата мира по авиагонкам Red Bull Air Race в Порту
09:27 Конов: над приглашением МФК «Спартак» я долго не раздумывал
00:07 Лесун: не мог подвести чемпионку мира
3 сентября 2017, воскресенье
23:14 Российские самбисты одержали четыре победы на Кубке президента FIAS
23:06 Закарин: я выбрал идеальный момент для атаки на 15-м этапе «Вуэльты»
22:35 Ахмадеев и Королёва выиграли ЧР по полумарафону
22:27 «Сибиряк» победил «Автодор» в стартовом матче ЧР по мини-футболу
Все новости RSS
Партнерский контент