Стал известен состав сборной РФ на ЧМ по кёрлингу среди смешанных команд

Стал известен состав сборной России на чемпионат мира по кёрлингу среди смешанных команд, который пройдёт в Шампери (Швейцария) с 6 по 14 октября. Участие в турнире примут скип Алексей Стукальский, Мария Ермейчук, Олег Красиков и Маргарита Евдокимова, сообщает официальный сайт ФКР.

«Говоря о составе команды, которая выступит на чемпионате мира, можно заметить, что он несколько отличается от состава, выигравшего Кубок страны. Мы заменили Аиду Афанасьеву, но сделали это скорее по возрастному критерию. Претензий по содержанию игры к Аиде не было. Её заменит Маргарита Евдокимова, выигравшая серебро чемпионата страны этого года в дисциплине «микст». Маргарита хорошо проявила себя в весеннем чемпионате и заслужила место в сборной.

Таким образом, состав команды включает опытного скипа и трёх юниоров. Мария Ермейчук, которая будет выступать на третьем номере в этом году, в составе российской команды девушек завоевала золото Европейского олимпийского фестиваля. Олег Красиков, второй номер команды, входит в расширенный состав молодёжной сборной страны, имеет достижения и во взрослом кёрлинге – это бронза Кубка России среди мужских команд», — рассказал старший тренер команды Константин Задворнов.