Болт: думаю, мои рекорды ещё лет 15-20 никто не побьёт

Восьмикратный олимпийский чемпион ямайский спринтер Усэйн Болт, завершивший карьеру после чемпионата мира в Лондоне, выразил уверенность в том, что его мировые рекорды на дистанциях 100 м (9,58) и 200 м (19,19) в ближайшие полтора десятилетия не будут побиты.

«Думаю, мои рекорды ещё долго не будут побиты. Наша эра с Йоханом Блэйком, Джастином Гэтлином и Асафой Пауэллом была лучшей в истории лёгкой атлетики. Если бы мои рекорды и могли быть побиты, то лишь в эту эру. По крайней мере ещё 15-20 лет я останусь рекордсменом», — цитирует Болта ESPN.