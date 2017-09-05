Во Франции нашли доказательства коррупционной схемы между IAAF и МОК

Финансовая прокуратура Франции заявила, что сын бывшего главы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Ламина Диака был в центре широкомасштабной коррупционной схемы между представителями IAAF и членами Международного олимпийского комитета (МОК), чему обнаружены доказательства.

«Расследования выявили широкомасштабную коррупционную схему вокруг Папы Массаты Диака, сына бывшего главы IAAF Ламина Диака, и влиятельных членов МОК. Нашлось несколько последовательных доказательств, что платежи были сделаны членам IAAF и МОК в рамках выборов хозяев крупнейших спортивных турниров», — цитирует заявление прокуратуры Reuters.