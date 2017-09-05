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Российский стрелок Фокеев — чемпион мира в дубль-трапе

5 сентября 2017, вторник. 18:55 Другие

Россиянин Виталий Фокеев завоевал золото в дубль-трапе на чемпионате мира по стендовой стрельбе, который проходит в подмосковном стрелковом комплексе «Лисья нора». Фокеев в финале стал первым, разбив 68 мишеней. Второе место занял Анкур Миттал из Индии. Замкнул тройку лучших китаец Ху Биньюань.

Золотая медаль Фокеева стала первой наградой высшего достоинства для российских стрелков на турнире.

Ранее Фокеев вместе с Артемом Некрасовым и Василием Мосиным завоевал бронзу чемпионата мира в командном турнире в дубль-трапе.

Стрельба стендовая. Чемпионат мира. Московская область
Мужчины. Дубль-трап. Личное первенство

1. Виталий Фокеев (Россия) – 68.
2. Анкур Миттел (Индия) – 66.
3. Ху Биньюань (Китай) – 50…
9. Артем Некрасов (Россия) – 138…
15. Василий Мосин (Россия) – 136.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Артём Некрасов Василий Мосин Виталий Фокеев
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5 сентября 2017, вторник
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