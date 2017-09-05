Фрум упрочил лидерство в общем зачёте «Вуэльты», Закарин опустился на 4-е место

Британец Кристофер Фрум из команды Sky выиграл 16-й этап веломногодневки Гранд-тура «Вуэльта Испании». Он быстрее всех преодолел 40,2 км (индивидуальная гонка). Россиянин Ильнур Закарин (Katusha Alpecin) финишировал четвёртым, проиграв победителю одну минуту.
Фрум упрочил лидерство в общем зачёте. Закарин опустился с третьего на четвёртое место, пропустив вперёд голландца Вилко Келдермана (Sunweb).
Велошоссе. Гонка Гранд-тура «Вуэльта Испании». 16-й этап
1. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 47.00.
2. Вилко Келдерман (Нидерланды, Sunweb) – +0.29.
3. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida) – +0.57.
4. Ильнур Закарин (Россия, Katusha Alpecin) – +0.59.
Общий зачёт после 16-го этапа
1. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 62:53.25
2. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida) — +1.58.
3. Вилко Келдерман (Нидерланды, Sunweb) – +2.40.
4. Ильнур Закарин (Россия, Katusha Alpecin) — +3.07.