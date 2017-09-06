Кузютина: побеждая или проигрывая, всегда работаю над своими ошибками

Бронзовый призёр чемпионата мира 2017 года, бронзовый призёр Олимпийских игр 2016 года, трёхкратная чемпионка Европы дзюдоистка Наталья Кузютина рассказала, как ей удаётся сохранять мотивацию.

«Это даётся большим трудом и желанием всегда совершенствоваться. Завоевать титул легко, но вот удерживать его на протяжении долгого времени – намного сложнее. Секрет успеха в том, что побеждая или проигрывая, я всегда работаю над своими ошибками. Не останавливаюсь и ставлю перед собой более высокие планки.

Победы удержанием? Я люблю такую борьбу. Очень хорошо совмещаю момент перехода из стойки в партер, использую момент. Поэтому у меня так много побед в борьбе лёжа. Потому что я не расслабляюсь, до конца дожимаю соперника», — приводит слова Кузютиной «Тюменская арена».