Колобков: на ближайшие годы Дальний Восток становится центром спорта

Министр спорта России Павел Колобков принял участие в благотворительном забеге в защиту амурского тигра и дальневосточного леопарда, который прошёл во Владивостоке, а также оценил развитие спортивной инфраструктуры на Дальнем Востоке.

«Забег проходил во второй раз. В прошлом году участие принимали 500 человек, в этот раз человек 600-700. На старт вышли жители города, участники экономического форума.

На ближайшие годы Дальний Восток становится центром спорта. В Приморье сборные России будут проводить адаптационные сборы перед Олимпиадой. В частности, во Владивостоке планируют готовиться пять команд.

Кое-что по инфраструктуре надо ещё доделать, но в целом все объекты готовы. Сюда прилетали представители всех федераций, была делегация Министерства спорта и Олимпийского комитета, нам здесь всё понятно» — сказал Колобков в эфире телеканала «Россия 24».