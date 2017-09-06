Нойнер: не думаю, что Дальмайер обязательно завершит карьеру после ОИ-2018

Двукратная олимпийская чемпионка, 12-кратная чемпионка мира, трёхкратная обладательница Кубка мира немецкая биатлонистка Магдалена Нойнер прокомментировала информацию о том, что победительница Кубка мира — 2016/17, её соотечественница Лаура Дальмайер, может завершить карьеру после Олимпиады 2018 года в Пхёнчхане.

«Я предполагаю, что у Лауры много интересов в жизни, и биатлон для неё – не самое главное. Однако это не означает, что она обязательно завершит карьеру после Олимпиады. Думаю, она добьётся успеха не только в этом сезоне, но и в следующих», – цитирует Нойнер TZ.