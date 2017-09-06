Щенников: не верю, что в ВФЛА не знали о допинг-нарушениях в центре Чёгина

Серебряный призёр Олимпиады 1996 года по спортивной ходьбе Михаил Щенников сказал, что без тренера Виктора Чёгина российские ходоки не смогли бы добиться больших успехов. Чёгин был пожизненно дисквалифицирован за нарушения антидопинговых правил.

«Имел ли Чёгин отношение к подготовке Сергея Широбокова? Думаю, да. Хотя непосредственно в тренировочном процессе, возможно, и не участвовал. Но наверняка писал план работы, консультировал наставников, которые курировали подготовку будущего вице-чемпиона мира. Ученики Чёгина технически всегда выглядели безупречно, и Широбоков в Лондоне также был на высоте.

Представители ВФЛА обязаны объясниться с отстранёнными тренерами, провести с ними разъяснительные беседы. Лично я не верю, что ранее чиновники ВФЛА ничего не знали о допинговых нарушениях в Центре олимпийской подготовки имени Чёгина! Знали они всё прекрасно! А значит, обязаны были действовать жёстче, чтобы не подставлять всю отечественную королеву спорта. Но ничего не сделали. И сами себя наказали.

Спорт был смыслом жизни Виктора Михайловича. Ничего, кроме ходьбы, для него не существовало. Ходьба стояла и на первом месте, и на втором, и на третьем, и, наверное, даже на десятом. Без Чёгина Мордовии в спортивной ходьбе точно не удалось бы достичь результатов", — цитирует Щенникова «Столица С».