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Шигапов: информация о натурализации тяжелоатлетов неверна. Мы меняем гражданство

6 сентября 2017, среда. 14:19 Другие

Российский тренер по тяжёлой атлетике Назип Шигапов прокомментировал информацию «Чемпионата» о том, что четыре российских тяжелоатлета — призёр чемпионата Европы 2015 года Надежда Лихачёва, призёр юношеского первенства России 2017 года Мария Андреева, чемпион Европы среди юношей 2014 года Денис Кехтер и победительница юниорского чемпионата мира 2014 года Лариса Кобелева – собираются сменить спортивное гражданство на казахстанское. Спортсмены вместе с Шигаповым в начале года переехали в Казахстан и, по нашей информации, подали заявление на получение гражданства. Сейчас они находятся в городе Текели (Алма-Атинская область), где проходит учебно-тренировочный сбор.

«Информация о том, что нас сейчас натурализовывают, неправильная. То, что я со своими ребятами в Казахстане, ваша федерация не знает. Никто практически не знает.

Мы в целом меняем гражданство. На это повлияли многие ситуации, которые возникали в России. Мне не хотелось бы „выносить сор из избы“. Если ограничиться минимальными подробностями, то спортсменок называли „бесперспективными“. И это притом, что были победы на чемпионатах Европы, мира. Это привело к ухудшению условий, простоям. То есть тренировались вхолостую. И как? Бросать спорт? Потенциал ведь очень высокий. Потом уже и мне работать полноценно не удавалось.

Девушки на самом деле просто одарённые. Они за короткий промежуток времени сумели проявить свои возможности, которые напрямую указывают на их высокий потенциал. Например, Кобелева стала мастером спорта международного класса за полтора года. У неё комплекция такая, мужская. Я проделал с ней большую работу, так как были проблемы с техникой, с гибкостью. В общем, они способны на высокие результаты. И я готов был работать в этом направлении, но не дают...

В конце концов такое отношение надоедает. Сначала старшие коллеги советовали переезжать ради того, чтобы спортсмены себя реализовали, чтобы были условия. Потом я уже сам стал присматриваться непосредственно к Казахстану. Правда, были предложения из Норвегии, позже из Германии. То есть открыто предлагали выступать за их страны, предоставляли все условия. Но опять же, это Европа, большой языковой барьер. Мы бы практически никого там не знали, хотя у меня есть несколько знакомых. Но процесс адаптации был бы длинным.

Наш приезд ни в коем случае нельзя связывать с тем, что мы будем выступать за Казахстан. Прежде всего мы хотим получить гражданство, паспорта вашей страны. Потом уже бороться за место в составе сборной. Мы ведь должны проявить себя, показать потенциал. Потом уже можно что-то обсуждать. Пока же мы в подвешенном состоянии. В Текели нам подошёл климат. Не жарко. Горы рядом, реки. Девчонки влюбились в природу. Такие пейзажи здесь», — цитирует Шигапова Vesti.

Источник: Vesti.kz Сообщить об ошибке
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