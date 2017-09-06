Призёр ЧМ гимнастка Сосницкая может сменить спортивное гражданство на грузинское

Бронзовый призёр чемпионата мира по спортивной гимнастике в командном первенстве Алла Сосницкая может сменить спортивное гражданство на грузинское. 20-летняя спортсменка также является бронзовым призёром командных соревнований чемпионата Европы 2014 года.



«Сосницкая в середине июля выступала под флагом Грузии ещё на турнире в Батуми. Но ни о каком свершившемся переходе пока речь не идёт. Сама спортсменка вместе с мамой и тренером сейчас находятся в раздумьях. Мы никак не собираемся сами вмешиваться в этот процесс, мы очень благодарны Федерации спортивной гимнастики России за ту большую помощь, которую она оказывает гимнастике Грузии. Думаю, что к началу этого турнира у нас будет чёткое понимание, станет ли Алла выступать за сборную Грузии или нет», — цитирует вице-президент национальной федерации гимнастики Грузии Бесо Гамсахурдию ТАСС.

Старший тренер сборной России Валентина Родионенко сказала, что не против выступления Сосницкой за сборную Грузии.