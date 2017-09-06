Паралимпийская сборная России отстранена от соревнований и не едет в Пхенчхан

Президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Филип Крэйвен заявил, что МПК отказал Паралимпийскому комитету России в восстановлении членства и допуске российских спортсменов к международным соревнованиям. Решение было принято на заседании исполкома МПК в Абу-Даби после изучения документов, предоставленных российской стороной.

Крэйвен сказал, что российские паралимпийцы могут принять участие в отборочных соревнованиях к Играм-2018 под нейтральным флагом в горнолыжном спорте, биатлоне, сноуборде и лыжных гонках.

В августе 2016 года МПК принял решение об отстранении россиян от Паралимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.