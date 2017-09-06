Российские ватерполистки вышли в четвертьфинал юниорского ЧМ в Греции

Ватерполистки сборной России среди игроков не старше 21 года пробились в четвертьфинал юниорского первенства мира, которое проходит в Волосе (Греция). В матче 1/8 финала, который состоялся 6 сентября, россиянки победили команду Китая со счётом 9:5.

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Россия — Китай — 9:5 (2:1, 3:0, 3:2, 1:2).

За выход в полуфинал соревнований российские ватерполистки поспорят со сборной Италии. На групповом этапе первенства мира подопечные Сергея Маркоча заняли второе место.