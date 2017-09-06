Колобков — о решении МПК: мы были готовы к такому сценарию

Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал решение Международного паралимпийского комитета продлить отстранение Паралимпийского комитета России.

«Мы рассматриваем сейчас это решение. Мы были готовы в том числе и к такому сценарию. В ближайшее время совместно с ПКР проанализируем эту информацию и выработаем общую позицию», — приводит слова Колобкова «Р-Спорт».

МПК в августе 2016 года принял решение об отстранении российских паралимпийцев от Игр-2016 и временном лишении ПКР членства в организации.