Терюшков: здравый смысл в очередной раз проиграл международным интригам

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков прокомментировал решение Международного паралимпийского комитета России продлить отстранение Паралимпийского комитета России. Российские паралимпийцы могут принять участие в отборочных соревнованиях к Играм-2018 под нейтральным флагом в горнолыжном спорте, биатлоне, сноуборде и лыжных гонках.

«К сожалению, наши надежды на справедливое решение исполкома так и не оправдались. В Паралимпийских играх 2018 года могли принять участие 20 подмосковных спортсменов. Сейчас им предстоит непростое решение: выступать нейтрально или отказаться от участия. Некоторые из них прошли отбор и готовы к заслуженным победам.

Шансы на пьедестал есть у всей подмосковной команды: в её составе сильнейшие спортсмены, конкуренцию которым могут составить единицы во всем мире. В четырёх из пяти дисциплин Паралимпиады мы могли претендовать на медали и чемпионские титулы. Увы, из-за явной ангажированности и постоянной смены мнений и позиций Международного паралимпийского комитета страдают спортсмены, которые честно боролись и к которым не было никаких нареканий ни в вопросах употребления допинга, ни в каких-то других. Здравый смысл в очередной раз проиграл международным интригам. Это не спортивное противостояние», — сказал Терюшков.