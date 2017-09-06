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Аникина: со сменой руководства МПК у нас есть надежды на другое решение по ПКР

6 сентября 2017, среда. 16:54 Другие

Директор по международному сотрудничеству Олимпийского комитета России Елена Аникина прокомментировала решение Международного паралимпийского комитета России продлить отстранение Паралимпийского комитета России. Российские паралимпийцы могут принять участие в отборочных соревнованиях к Играм-2018 под нейтральным флагом в горнолыжном спорте, биатлоне, сноуборде и лыжных гонках.

«Трудно спекулировать на тему, могут ли отстранить олимпийскую сборную. Ещё нет результатов работы комиссии МОК. Я думаю, что всё будет нормально. Мне кажется, что со сменой руководства в Паралимпийском комитете у нас есть надежда на смену решения в ноябре. Безусловно, каких-то санкций и наказания нам не избежать. Глобально, понимая политику МОК и других крупных международных спортивных структур, никто не заинтересован исключать российскую сборную из мира спорта. Есть другие способы, как сделать так, чтобы только чистые спортсмены принимали участие. Считаю, что решение будет принято положительное и наша сборная поедет на Олимпиаду. Это моё личное мнение, которое ни на чём не основано, кроме логики, понимания мира спорта, интуиции и надежды.

Что касается возможности выступать под нейтральным флагом – это шаг вперёд. Паралимпийское движение приняло все те решения, что и Международная федерация по лёгкой атлетике. Они движутся параллельно, поэтому я и не ожидала никаких других решений. Но могу сказать, что это точно не шаг назад. Для наших спортсменов это шанс, ведь когда наши атлеты выступали на последнем чемпионате мира, то выступили успешно. Стадион встречал россиян овациями, а они свои победы посвятили России, несмотря на то что выступали под нейтральным флагом», — сказала Аникина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.

Паралимпийская сборная России отстранена от соревнований и не едет в Пхенчхан
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ОИ-2018 Отстранение России Паралимпиада
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