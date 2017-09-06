Крэйвен: ПКР может выполнить пять из семи оставшихся критериев в ближайшее время

Президент Международного паралимпийского комитета Филип Крэйвен после принятия решения о продлении отстранения Паралимпийского комитета России от членства в МПК рассказал, что необходимо сделать ПКР для снятия санкций.

«Из семи невыполненных критериев восстановления Россия имеет хорошие шансы выполнить пять в ближайшее время, если не произойдёт каких-либо неожиданностей. Остальные два — восстановление Российского антидопингового агентства и признание отчёта Макларена. Мы считаем, что эти пункты взаимосвязаны, поэтому с нетерпением ждём решение Всемирного антидопингового агентства в ноябре», — приводит слова Крэйвена Inside the Games.