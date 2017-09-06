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ПКР: решение МПК — важный шаг на пути полномасштабного восстановления ПКР

6 сентября 2017, среда. 17:47 Другие

Паралимпийский комитет России выступило с заявлением относительно решения Международного паралимпийского комитета о продлении отстранения ПКР и допуске российских спортсменов по четырём видам спорта до участия в квалификационных соревнованиях к Паралимпиаде-2018 в нейтральном статусе.

«ПКР расценивает решение, принятое Исполкомом МПК, как важный первый шаг на пути полномасштабного восстановления членства ПКР в МПК. Мы благодарны рабочей группе МПК за проделанную совместную работу и высокую оценку нашего вклада в эту работу.

Главной целью для ПКР является обеспечение полномасштабного и полноправного участия российских паралимпийцев, не замешенных в каких-либо злоупотреблениях, в крупнейших международных соревнованиях, и, в первую очередь, в зимних и летних Паралимпийских играх. Поэтому мы приветствуем любые, даже частичные и ограниченные меры, ведущие к реализации этой цели. Мы делаем и будем продолжать делать все от нас зависящее, чтобы разрешить еще оставшиеся проблемы в духе взаимопонимания и взаимодействия с тем, чтобы спортсмены нашей страны были достойно представлены на Паралимпийских зимних играх 2018 года в Пхёнчхане», — говорится в заявлении на официальном сайте организации.

Паралимпийская сборная России отстранена от соревнований и не едет в Пхенчхан
Источник: Паралимпийский комитет России Сообщить об ошибке
Теги
Отстранение России
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