Видеотрансляция матча чемпионата России по гандболу СКИФ — «Чеховские медведи»

В эти минуты начинается матч 1-го тура чемпионата России по гандболу, в котором СКИФ принимает «Чеховские медведи». «Чемпионат» предлагает видеотрансляцию встречи.

По итогам прошлого сезона «Чеховские медведи» в 16-й раз выиграли чемпионат России, а СКИФ завоевал Кубок России. Совсем недавно «Чеховские медведи» завоевали Суперкубок России по гандболу

Матч СКИФ — «Чеховские медведи» начался в 19:00 мск.

Посмотреть прямую трансляцию матча СКИФ — «Чеховские медведи» можно, если перейти по данной ссылке.