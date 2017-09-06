Закарин остался четвёртым в общем зачёте «Вуэльты» после 17-го этапа

Австриец Штефан Денифль из команды Aqua Blue Sport победил на 17-м этапе веломногодневки Гранд-тура «Вуэльта». Россиянин Ильнур Закарин, выступающий за Katusha-Alpecin, показал пятый результат и располагается на четвёртой позиции в общей классификации, а лидирует британец Кристофер Фрум из Sky. Он на 17-м этапе стал 14-м, проиграв победителю 1 минуту 46 секунд.

Велоспорт на шоссе. Гранд-тур. «Вуэльта»

17-й этап. Вильядьего – Лос Мачукос, Испания. 180,5 км



1. Штефан Денифль (Австрия, Aqua Blue Sport) – 4:48.52.

2. Альберто Контадор (Испания, Trek-Segafredo) – +0.28.

3. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана») – +1.04...

5. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) — то же время.



Общая классификация. После 17-го этапа

1. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 67:44.03.

2. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida) – +1.16.

3. Вилко Кельдерман (Голландия, Sunweb) – +2.13.

4. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – +2.25.