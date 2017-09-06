«Чеховские медведи» сыграли вничью с УОР №2 на старте мужского ЧР по гандболу

«Чеховские медведи» в первом туре мужского чемпионата России по гандболу сыграли вничью с краснодарским «СКИФОМ». В другой встрече дня снежинский «Сунгуль» на своей площадке оказался сильнее УОР №2 со счётом 36:28.

Во втором туре команда Владимира Максимова сыграет со ставропольским «Динамо-Виктор», а УОР №2 встретится с «Университетом Лесгафтом-Нева».

Гандбол. Мужчины. Чемпионат России. Суперлига

Первый тур

«СКИФ» (Краснодар) — «Чеховские медведи» (Московская область) — 28:28 (12:14)

«Сунгуль» (Снежинск) — УОР №2 (Москва) — 36:28 (18:11).