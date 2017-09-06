Источник: сборная России будет отстранена от участия в ЧМ по тяжёлой атлетике

Специальная комиссия Международной федерации тяжёлой атлетики на внеочередном заседании исполкома организации 30 сентября и 1 октября в Будапеште представит отчёт с рекомендацией отстранить национальные команды девяти стран, включая сборную России, от участия в чемпионате мира 2017 года в Анахайме, сообщает Inside the Games.

Под санкции, как ожидается, попадут федерации стран, как минимум три представителя которых попались на допинге в результате перепроверки проб с Олимпийских игр 2008 и 2012 годов.

Десять российских тяжелоатлетов были уличены в применении запрещённых препаратов после перепроверки их проб. Если данная информация подтвердится, на чемпионате мира не выступят тяжелоатлеты из Казахстана (10 положительный проб), Беларуси (7), Азербайджана (5), Армении (4), а также Китая, Украины, Молдавии и Турции (по 3).

В общей сложности положительными в результате перепроверки оказались 49 проб, из которых 30 принадлежали медалистам Игр.