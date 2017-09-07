Подчуфарова рассказала о создании команды по лыжным марафонам

Победительница и призёр этапов Кубка мира по биатлону россиянка Ольга Подчуфарова рассказала об идеи создания лыжной команды, специализирующейся на выступлении в марафонах.

«Идея зародилась приблизительно год-полтора назад. Мы с моими замечательными друзьями Анной и Александром Колдашовыми стали думать о создании некого сообщества, клуба. Отчасти это большой-большой эксперимент. Но что из этого выйдет не знает никто. Мы можем остановиться на начальном этапе, а можем начать развиваться всё дальше и дальше и перерасти в действительно большую команду.

То, чего мы хотим, не достичь сиюминутно, и начинать всегда надо с нуля. Этот ноль и отправная точка — сегодня, в попытке привлечь внимание и сагитировать людей заниматься спортом. В своих интересах, в интересах своих родных, в интересах развития детишек, а также в каком-то смысле в стремлении продлить спортивный век для уже бывших спортсменов", — написала Подчуфарова на своей странице в «инстаграме».

Посмотреть запись Ольги вы можете в «инстаграме».