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Дегтярёв: отстранение паралимпийцев РФ — это месть британцев за ЧМ-2018

7 сентября 2017, четверг. 09:48 Другие

Глава комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярёв прокомментировал решение Международного паралимпийского комитета России продлить отстранение Паралимпийского комитета России. Российские паралимпийцы могут принять участие в отборочных соревнованиях к Играм-2018 под нейтральным флагом в горнолыжном спорте, биатлоне, сноуборде и лыжных гонках.

«Решение не является неожиданным. ПКР на 90 процентов выполнил все критерии МПК по «дорожной карте». Единственное, чего они не могут сделать – это восстановление РУСАДА и признание доклада Макларена. Поэтому к нашим паралимпийцам и ПКР вопросов быть не может.

Решение является политически мотивированным и унижает достоинство наших паралимпийцев. В первую очередь оно направлено на рейдерский захват квот на Паралимпиаду и их перераспределение между другими странами. К сожалению, волюнтаризм в международной политике переносится на волюнтаризм в спорте.

Единственный возможный сценарий – участие нашей сборной в следующих Олимпийских играх. Хотя, как мы видели перед Рио-де-Жанейро в прошлом году, у России очень много серьёзных конкурентов и недоброжелателей, стремящихся поживиться нашими путёвками, и они не гнушаются никакими способами и методами.

На мой взгляд, проигрыш Великобритании в споре за право проведения чемпионата мира-2018 по футболу и отстранение наших атлетов напрямую связаны. Это такая месть британцев нашей стране и спортсменам. Переговоры по «дорожной карте» с ПКР ведёт частная консалтинговая компания из Туманного Альбиона. Они связаны с Маклареном», – цитирует Дегтярёва «Спорт-экспресс».

Ограниченные возможности. Паралимпиада – без России, Олимпиада – ???
Сборной России на Паралимпиаде-2018 не будет. И это, скорее всего, камень в олимпийский огород. Большой такой камень.
Источник: Спорт-экспресс Сообщить об ошибке
Теги
Отстранение России Паралимпиада ЧМ-2018
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