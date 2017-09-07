Петров: официальной информации от IWF об отстранении сборной РФ мы не получали

Помощник президента Федерации тяжёлой атлетики России по медицинскому сопровождению и антидопинговым вопросам Александр Петров прокомментировал информацию о том, что сборная России вошла в число девяти стран, которые не будут допущены к участию в чемпионате мира в Анахайме из-за многочисленных допинговых нарушений.

«Пока официальной информации от международной федерации мы не получали, узнали эту информацию из СМИ. Сейчас работает комиссия, которая должна доложить о результатах работы 30 сентября на исполкоме. Откуда эта информация появилась, нам пока неизвестно», — цитирует Петрова «Р-Спорт».